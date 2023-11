EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Finanzierung

BASF unterstützt Pyrum in der Finanzierung des aktuellen Rollout-Plans mit zunächst 25 Mio. EUR BASF und Pyrum haben neue Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

Anschubfinanzierung für die Realisierung von mindestens drei neuen Werken bis 2026 vereinbart Dillingen / Saar, 15. November 2023 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) und BASF Antwerpen NV haben heute eine neue Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Diese sieht ein an Bedingungen geknüpftes, in Tranchen abrufbares Darlehen von zunächst 25 Mio. EUR vor, das als Anschubfinanzierung für die Umsetzung der konkreten Projektpipeline der Pyrum Innovations AG bis 2026 dienen soll. Gegenstand der Vereinbarung ist die Planung, Projektierung und der Bau von mindestens drei neuen Werken mit einer Jahreskapazität von jeweils 20.000 Tonnen Altreifen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln. Pyrum plant, die Mittel insbesondere für den Bau des angekündigten Werks im Saarland sowie die Eigenkapitaleinbringung und Co-Finanzierung von bis zu fünf der in den letzten Monaten verkündeten Projekte mit finanzstarken Partnern einzusetzen. Das neue Commitment von BASF stärkt das Vertrauen der Pyrum-Kunden und weiterer Finanzierungspartner, die ebenfalls in das Wachstum von Pyrum investieren wollen. Unter der Voraussetzung, dass Pyrum zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 50 Mio. EUR gesichert haben wird, beispielsweise in Form von Unternehmensanleihen über den Kapitalmarkt, Darlehen oder Investitionen von Partnern gemeinsam geplanter Werke, wird BASF unter entsprechenden Bedingungen weitere 25 Mio. EUR als Darlehen an Pyrum bereitstellen. Ziel von Pyrum und BASF ist es, die Produktionskapazitäten des Unternehmens deutlich auszuweiten. Bereits im September 2020 hat sich BASF im Rahmen ihres ChemCycling®-Projekts an der Pyrum Innovations AG beteiligt und bezieht seither Pyrolyseöl von Pyrum. Dieses Öl speist BASF in ihren Produktionsverbund ein und stellt Ccycled®-Produkte her, denen der recycelte Rohstoff über den Massenbilanzansatz zugeordnet wird. Dies spart fossile Rohstoffe und trägt zur Kreislaufwirtschaft bei. Die Mengen an Pyrolyseöl sollen mit den neuen Werken deutlich gesteigert werden. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Die Phase zwischen dem Beweis, dass eine neue Technologie funktioniert, und der Erwirtschaftung stabiler Ergebnisse, also dem industriellen Rollout, ist für Unternehmen nach der Startup-Phase finanzierungsseitig eine sehr große Herausforderung. Wir freuen uns daher sehr über die wertvolle Zusammenarbeit mit BASF und das Vertrauen, das BASF mit der neuen Vereinbarung erneut in uns steckt. Nach der erfolgreichen Projekt-Akquisitionsphase der letzten zwölf Monate steht der Umsetzung unserer konkreten Rollout-Planung mit dem Baubeginn von bis zu sechs Anlagen bis Ende 2025 nichts mehr im Wege. Projektseitig sind wir bis Ende 2026 quasi "ausverkauft" und freuen uns jetzt auf die Umsetzung. Die Finanzierung ist der wichtigste Schritt hin zum kommerziellen Rollout unserer einzigartigen Pyrolysetechnologie und ist die Basis dafür, die hohe Nachfrage nach unseren Produkten zu bedienen." Christoph Gahn, Leiter Chemisches Recycling bei BASF: "Dank der innovativen und stabilen Technologie von Pyrum konnten wir das aus Altreifen erzeugte Pyrolyseöl als recycelten Rohstoff in unseren Verbund einspeisen. Mit der neuen Vereinbarung wollen wir die Skalierung der Technologie unterstützen und unser Kundenportfolio mit massenbilanzierten Ccycled®-Produkten erweitern." Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart einen Großteil der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. https://www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net





15.11.2023 CET/CEST

