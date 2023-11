Peter Dreide (TBF): Eindrücke aus den USA

15.11.2023 - Ich war in den vergangenen sechs Wochen fast durchgängig in den USA und habe eine entsprechend hohe Anzahl an Unternehmen gesehen. Neben den Gesprächen mit dem Management, konnte ich einen umfassenden Eindruck von dem Konsumverhalten vor Ort gewinnen. Mein Eindruck ist, dass die US-Inflation auf dem Höhepunkt ist.

In den vergangen zwei Jahren stiegen die Preise enorm, aber gerade in diesem Jahr scheint beim Konsumenten nicht noch mehr durchsetzbar zu sein. Das war in jedem Bereich ersichtlich, aber vor allem in der Gastronomie und im Hotel- bzw. Reisesektor war es deutlich spürbar, dass der Umsatz rückläufig ist. Weiter sind die ausbleibenden Preisrabatte extrem auffällig. Ich bin 1992 nach Kanada gezogen und seitdem gibt es in Nordamerika eigentlich ständige Rabattaktionen. Seit dem Ende der Pandemie blieben diese aber aus. Der Konsument zahlte einfach jeden Preis, um das Gut zu bekommen. Das Blatt scheint sich nun zu wenden. Meiner Einschätzung nach sind die Preiserhöhungen im großen Stil vorbei und nach dem Weihnachtsgeschäft sollten die Rabattaktionen wieder greifen.

Dies könnte dazu führen, dass erstmals in Q1 2024 der Preisdruck nach unten zeigt. Somit könnte die Kernrate der Konsumentenpreise CPI schneller sinken, als von vielen erwartet. Und genau das hat sich am heutigen Mittwoch, den 15.11.2023 mit der Veröffentlichung der...

