NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach dem Geschäftsbericht zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Daniel Kerven kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Medienkonzern. So reduzierte er die Annahme für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr um 15 Prozent und für die Folgejahre um jeweils 5 Prozent./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 16:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

