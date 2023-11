Grand Cayman, Kaimaninseln (ots/PRNewswire) -Vertex Protocol (http://www.vertexprotocol.com/), eine der am schnellsten wachsenden DeFi-Börsen, gab heute bekannt, dass sie den $VRTX Token einführen und eine Bootstrapping Liquidity Auction (LBA) durchführen werden.Zweck der LBA ist es, eine schrittweise Preisfindung zu ermöglichen und einen fairen Marktpreis für den $VRTX Token festzulegen. Die LBA beginnt am 13. November und dauert bis zum 20. November, bis der $VRTX Token eingeführt wird. Bis zum fünften Tag (17. November) können die Nutzerinnen und Nutzer teilnehmen, indem sie entweder $VRTX-Handelsprämien und/oder USDC.e in die Auktion einbringen."Die Vertex-LBA ist eine Gelegenheit, einen fairen Marktpreis für $VRTX und eine Basis für anfängliche Liquidität zu schaffen und gleichzeitig frühe Vertex-Nutzer für ihre Beiträge zum Protokoll zu belohnen", sagte Mitgründer Darius Tabatabai. "Wir möchten, dass der Markt den Preis für $VRTX festlegt, anstatt dass wir willkürlich einen festlegen, und wir glauben, dass dies mehr Chancen und Zugang für alle Nutzer schaffen wird, anstatt nur für einige wenige".Vertex nutzt die LBA als fairen Mechanismus zur Token-Genese, um die anfängliche Liquidität zu erhöhen und gleichzeitig Fairness, geringere Volatilität und den Verzicht auf einen Start mit einem festen Preis zu fördern, der den tatsächlichen Marktpreis für den Token widerspiegeln kann oder auch nicht. Die Auktion wird aus zwei Pools bestehen, einem mit USDC.e und einem mit $VRTX. Beide Liquiditätspools sind einseitig und akzeptieren nur die für den jeweiligen Pool bestimmten Token.Die Vertex-LBA wird aus drei Stufen bestehen:- Stufe 1: 7-tägige Auktion- Phase 2: $VRTX Token-Einführung und Liquiditätsforderung- Phase 3: Post-LBA-Übertragung und $VRTX-TokenomicsJeder kann an der Auktion teilnehmen, aber nur bestimmte Benutzer können zum $VRTX-Liquiditätspool beitragen. Token unterliegen in bestimmten Situationen auch Post-LBA-Lockups. Um mehr darüber zu erfahren, wie die einzelnen Phasen ablaufen und wie man sich beteiligen kann, besuchen Sie bitte den Blog des Vertex-Protokolls, wo alles sehr viel ausführlicher erklärt wird."Das Kernprodukt von Vertex war unser Hauptfokus in den ersten 7 Monaten, nachdem das DEX live auf Arbitrum mainnet war", sagte Mitbegründer Alwin Peng. "Wir glauben, dass wir eines der umfassendsten Anreizprogramme für den Kauf, das Halten und den Einsatz unseres Tokens geschaffen haben, und wir freuen uns, ihn auf den Markt zu bringen".Im Anschluss an die LBA werden beide Liquiditätspools zu einem Pool verschmolzen, dem $VRTX-USDC.e Pool, der die Basisliquidität für den $VRTX Token bereitstellen wird. Teilnehmer an der LBA können dann die vor der LBA verdienten Handelsprämien einfordern, Liquidität bereitstellen, ihre $VRTX-Token tauschen und handeln oder sie einsetzen, um die Vorteile der Bereitstellung weiterer Liquidität für den $VRTX-Token zu verdienen.$VRTX ist der native Token für das Vertex-Protokoll und soll treue Vertex-Nutzer mit verschiedenen Vorteilen belohnen. Um mehr über $VRTX zu erfahren, besuchen Sie bitte den Vertex-Protocol-Blog.Informationen zu VertexVertex Protocol wurde von einem Team aus Händlern und Ingenieuren gegründet, die über langjährige Erfahrung im Aufbau von Geschäften auf dem TradFi- und DeFi-Markt verfügen. Sie erkannten den latenten Marktbedarf für eine flexiblere Interaktion mit DeFi und beschlossen, das wachsende Ökosystem auf der Arbirtrum-Blockchain zu nutzen, um ein Handelsprotokoll auf den Markt zu bringen. Heute freuen sie sich, an der Spitze der Smart-Contract- und Marktinnovation für Arbitrum zu stehen und mit einigen der aufregendsten Namen in der Kryptowelt zusammenzuarbeiten, um ein DeFi-Protokoll zu entwickeln, das für alle Nutzer funktioniert.Vertex Protocol hat es sich zur Aufgabe gemacht, die fairste Börse in der Kryptowelt zu schaffen, und ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden DeFi-Börsen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.vertexprotocol.com und/oder besuchen Sie folgende Links:Discord-Community: https://discord.gg/xRdut3NyG3 (https://discord.gg/xRdut3NyG3)Twitter: https://twitter.com/vertex_protocol (https://twitter.com/vertex_protocol)Öffentliche Dokumente: https://vertex-protocol.gitbook.io/vertex-protocol/getting-started/vertex-overview (https://vertex-protocol.gitbook.io/docs/getting-started/overview)Medienkontakt Ryan GormanPrincipal, Gorman Strategiesryan@gormanstrategies.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vertex-protocol-startet-vrtx-token-und-veranstaltet-bootstrapping-liquidity-auction-lba-301989609.htmlPressekontakt:+1 347-229-8109Original-Content von: Vertex Protocol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172558/5650098