Die Aktien von Energieriesen wie Equinor, Exxon oder Repsol legen im heutigen Handel eine Verschnaufpause ein. Denn nach einer Reihe starker Tage sind die Ölpreise am Mittwoch wieder leicht gesunken. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,73 US-Dollar.Das sind aktuell 74 Cent weniger als am Ende des Handels am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember fiel um 1,02 Dollar auf 77,23 ...

