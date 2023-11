EQS-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

EQS Group AG bestätigt Verhandlungen mit Thoma Bravo über öffentliches Übernahmeangebot



15.11.2023 / 22:45 CET/CEST

EQS Group AG - Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 EQS Group AG bestätigt Verhandlungen mit Thoma Bravo über öffentliches Übernahmeangebot München, 15. November 2023 - Aus Anlass von Medienberichten bestätigt die EQS Group AG (die "Gesellschaft"), dass sie sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Thoma Bravo über den Abschluss einer Investorenvereinbarung und zur Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Gesellschaft in Höhe von EUR 40,00 je Aktie befindet. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend der rechtlichen Anforderungen unverzüglich informieren. Mitteilende Person: André Marques, Finanzvorstand (CFO)



Kontakt:

André Marques

CFO

Tel.: +49 89-444430033

Email.: andre.marques@eqs.com



