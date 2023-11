Der Wechsel zu Rimini Street ermöglicht dem führenden Gewebehersteller erhebliche Einsparungen im IT-Budget und erhöht die verfügbare Betriebszeit geschäftskritischer Systeme

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, teilte heute mit, dass sich Pacific Textiles, ein in der Textilherstellung weltweit führendes Unternehmen, für Rimini Support entschieden hat, um seine hochgradig individualisierte, geschäftskritische Implementierung von S/4HANA, dem Rückgrat seiner Produktionsabläufe, zu unterstützen.

Durch den schnelleren und umfassenderen Software-Support von Rimini Street konnte Pacific Textiles seine IT-Kosten erheblich senken und so Ressourcen für Projekte und Investitionen nutzbar machen, die dem Unternehmen zu Wachstum und Wettbewerbsvorteilen verhelfen, darunter auch die Umstellung auf eine neue Data-Lake-Architektur.

Wert und Erlebnis des Anbieter-Supports nehmen nach der Implementierung schnell ab

Pacific Textiles ist einer der weltweit führenden Hersteller von individuell gestalteter Maschenware in der Textilindustrie. Die Produkte von Pacific Textiles werden bei der Herstellung von über einer Milliarde Kleidungsstücken pro Jahr verwendet. Das Unternehmen entwirft in enger Zusammenarbeit mit Bekleidungsmarken Stoffe nach kundenspezifischen Vorgaben und stellt seinen Kunden jeden Monat mehr als 3.000 neue Muster zur Verfügung.

Das Unternehmen setzt in seinen Geschäftsprozessen wie der Auftragserfassung, der Produktionsplanung und der Materialbeschaffung sowie bei vielen anderen wichtigen ERP-Funktionen auf SAP-Software.

"Als wir SAP anschafften, war das nächstliegende Produkt, das uns angeboten wurde, die Branchenlösung "Mill Products", die traditionell für Papierprodukte und die Stahlproduktion verwendet wird. Offensichtlich waren Textilien für diese Lösung nicht so gut geeignet, so dass wir eine große Anzahl von kundenspezifischen Änderungen vornehmen mussten", sagte Hubert Tsang, Chief Information Officer bei Pacific Textiles.

"Der Support durch SAP war bei unserer anfänglichen Implementierung durchaus hilfreich, doch danach verschlechterte sich die Servicequalität. Der Service wurde zu einem langsamen und umständlichen Prozess. Beim Standard-SAP-Support mussten wir zunächst ein Ticket einreichen, eine Weile auf dessen Bearbeitung warten, dann weitere Schritte unternehmen und schließlich endlos auf eine Lösung warten. Letztlich konnten wir die meisten unserer Probleme nur lösen, indem wir mehr Geld für professionelle SAP-Services ausgaben", berichtete Tsang.

Rimini Street verkürzt die Support-Reaktionszeit und senkt die Ausgaben für die Softwarepflege

Frustriert von der mäßigen Qualität, der geringen Geschwindigkeit und den hohen Kosten des Supports für S/4HANA, machte sich Pacific Textiles auf die Suche nach einem externen Support-Anbieter und entschied sich schließlich aufgrund der Größe, der Skalierbarkeit und der umfangreichen Enterprise-Funktionen für Rimini Street. Darüber hinaus war Rimini Street der einzige Anbieter, die Pacific Textiles den mehrsprachigen Support bot, den das global agierende Unternehmen benötigt.

Der Wechsel zu Rimini Support bringt Pacific Textiles folgende Vorteile:

Maximal 10 Minuten Reaktionszeit statt 4 Stunden bei SAP, also eine Verkürzung der Reaktionszeit um 96

Direkter Zugang zu einem persönlich benannten primären Supportingenieur (Primary Support Engineer, PSE)

Experten-Support für die hochgradig individualisierten Systeme des Unternehmens, die nicht durch den Hersteller-Support abgedeckt sind

Deutliche Senkung der Kosten für den IT-Support

Umschichtung von frei gewordenen Ressourcen zugunsten von Wachstumsprojekten

"Mit dem Geld, das wir durch den Wechsel zu Rimini Street eingespart haben, können wir nun wichtige strategische Projekte in Angriff nehmen, die wir schon seit Jahren angehen wollten", sagte Tsang. "In der Produktion beispielsweise erfassen und analysieren wir riesige Datenmengen, mit denen wir die Leistungsfähigkeit unserer Maschinen verstehen und optimieren können. Wir hatten bereits geplant, auf eine neue Data-Lake-Architektur umzusteigen, aber ein zu großer Teil des Budgets war in den IT-Support geflossen. Rimini Street hat uns geholfen, die nötigen Mittel für dieses wichtige Projekt freizusetzen, das unseren Aktionsplan für KI-Innovationen unterstützen wird."

"Wir von Rimini Street sehen uns als weit mehr als nur einen Support-Anbieter", sagte Craig Mackereth, Executive Vice President of Global Service Delivery. "Rimini Street ist vielmehr ein strategischer Partner, der eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg von Unternehmen wie Pacific Textiles spielt. Uns geht es nicht um einfache Transaktionen, sondern um die Pflege langfristiger Kooperationen."

Mehr darüber, wie Pacific Textiles von Rimini Street profitiert hat, erfahren Sie hier.

EEntdecken Sie das komplette Rimini-Street-Portfolio von extrem reaktionsschnellen, zuverlässigen und bewährten Lösungen in den Bereichen Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Observability, Professional Services sowie der Rimini ONE-End-to-End-Outsourcing-Lösungen für SAP- Oracle- und Salesforce-Anwendungen, die Wettbewerbsvorteile bringen und die Profitabilität und das Wachstum fördern.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000® Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen zum Durchführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware an und ermöglicht es Kunden, bessere Unternehmensergebnisse zu erzielen, Kosten erheblich zu reduzieren und Ressourcen für Innovationen umzuverteilen. Bis heute haben sich mehr als 5.300 Fortune 500-, Fortune Global 100-, mittelständische, öffentliche und andere Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

