Ziel der jüngsten Umfrage des Observatory of New Consumption von E. Leclerc war es, den Konsum jüngerer Generationen zu verstehen und wie diejenigen, die ins Berufsleben eintreten, ihren Konsum zwischen wirtschaftlichen Zwängen und ökologischen Gründen erleben. Heutzutage haben junge Erwachsene das Gefühl, sich in einer ängstlichen und unsicheren Welt zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...