AREFLH und Mitorganisator ANP freuen sich, über die Neuigkeiten zu informieren, dass die Interpera 2024 am 26. und 27. Juni 2024, in Óbidos, Portugal, stattfinden wird. Das Programm und die Anmeldung werden vorbereitet und bald veröffentlicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Foto © Interpera Ziel des internationalen Birnen-Kongresses Interpera ist es, Erzeuger...

Den vollständigen Artikel lesen ...