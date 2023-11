Die Citrus Growers Association of Southern Africa (CGA) freut sich, Albert Coetzee seit dem 1. November 2023 in der Rolle des Leiters für Industrieangelegenheiten (Industry Affairs Manager, IAM) in dem Team begrüßen zu dürfen. Albert übernimmt die vakante Position, die geschaffen wurde, als Paul Hardman in die jüngst geschaffene Position des Betriebsleiters (COO)...

Den vollständigen Artikel lesen ...