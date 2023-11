The following instruments on XETRA do have their first trading 16.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.11.2023Aktien1 CA04017M2031 Ares Strategic Mining Inc.2 IT0005568461 SBE-Varvit S.p.A.3 US6264251025 Murata Manufacturing Co. Ltd. ADR4 CA9546062089 West Mining Corp.Anleihen1 XS2718201515 Neste Oyj2 US67103HAM97 O'Reilly Automotive Inc.[New]3 US02665WEV90 American Honda Finance Corp.4 US105756CG37 Brasilien, Föderative Republik5 DE000A30VRH7 Landesbank Berlin AG6 DE000NLB4WQ9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 DE000NLB4WP1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB4WN6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB4WH8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NRW0N91 Nordrhein-Westfalen, Land11 XS2722162315 Telefonica Emisiones S.A.U.12 XS2721113160 Bayerische Landesbank13 ES0413320153 Deutsche Bank S.A.E.14 DE000MHB37J6 Münchener Hypothekenbank eG15 SE0019176967 Saab AB16 XS2715278961 Stora Enso Oyj17 DE000HLB52S8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB52R0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB52F5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale