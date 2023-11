In Japan hat sich das Wachstum der Exporte im Oktober abgeschwächt. Immerhin fiel das Plus bei den für das Land wichtigen Ausfuhren etwas höher als erwartet aus.Tokio - In Japan hat sich das Wachstum der Exporte im Oktober abgeschwächt. Immerhin fiel das Plus bei den für das Land wichtigen Ausfuhren etwas höher aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Der Wert der Ausfuhren sei im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf etwas mehr als 9,1 Billionen Yen (55,8 Mrd Euro) gestiegen, teilte das japanische Finanzministerium am Donnerstag in Tokio...

