Am 30. Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service auf diese Trading-Chance hingewiesen. Der Titel des Beitrags lautete: "DWS Group: Gegenreaktion möglich!" Im Text hatten wir geschrieben: "Der Vermögensverwalter aus Frankfurt am Main hat nach einem Jahreshoch um 33,00 Euro im September rund 20 Prozent eingebüßt. Nach dem die Unterstützungslinien für 100- und 200 Tage unterschritten wurden, ging es steil nach unten. Am letzten Donnerstag schlug der ...

