Rückblick: Nach Vorlage der Quartalszahlen war die Netflix-Aktie am 19. Oktober per Aufwärts-Gap um 16% nach oben gesprungen, womit sich der vorherige Rückfall aus dem Abwärtstrendkanal als Fehlsignal entpuppte. Über den Monatswechsel konnten die Notierungen sogar über die Juli-Abwärtstrendgerade ausbrechen und im November weitere 12,2% an Wert zulegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...