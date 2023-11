Marktbeobachter verwiesen am Donnerstag auf eine allgemeine Dollar-Stärke - die US-Währung konnte am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Devisen zulegen.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0839 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Selbiges gilt auch für das Paar EUR/CHF. Dieses geht am Morgen bei 0,9629 um, nach 0,9637 Franken am Vorabend. Der Greenback kostet am Donnerstagmorgen derweil unverändert 0,8883 Franken. Marktbeobachter verwiesen auf eine...

