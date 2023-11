In dieser neugeschaffenen Position zeichnet Fischer für die Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH-Region) verantwortlich.Zürich - Der Schweizer Sprachdialogsystem-Anbieter Spitch AG hat Alexander Fischer zum neuen Customer Experience and Digitalization Director ernannt. In dieser neugeschaffenen Position zeichnet er für die Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH-Region) verantwortlich. Sein Aufgabengebiet ist cross-funktional vom Pre-Sales über den Vertrieb bis hin zur Implementierung. Dazu gehören Massnahmen zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...