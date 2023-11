Nachdem der Leitindex SMI seit Anfang Woche um gut 1,4 Prozent zugelegt hat, sei ein Marschhalt keine Überraschung, meinen Börsianer. am Donnerstag.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag kaum verändert eröffnet. Nachdem der Leitindex SMI seit Anfang Woche mehr als 150 Punkte rsp. um gut 1,4 Prozent zugelegt hat, sei ein Marschhalt keine Überraschung, meinen Börsianer. Dies gelte umso mehr, weil die US-Vorgaben zwar positiv, aber nicht sehr positiv waren. Und in Asien ging es dann an den wichtigsten Handelsplätzen sogar leicht...

