Linz (www.anleihencheck.de) - Die rückläufige Inflation in Amerika und der freundliche Ausblick für die deutsche Wirtschaft können dem Euro Auftrieb geben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Marke 1,0800 sei überschritten und der freundliche Unterton bestätigt worden. Die US-Währungshüter würden wachsam bleiben, wie sich die Teuerung weiter entwickele. Neben den allgemeinen Konjunkturlagen werde vor allem die Situation am Arbeitsmarkt mit großem Interesse beobachtet. ...

