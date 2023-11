NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Diageo nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. Der Fokus habe auf Wachstum, Innovationen und der Erfüllung der Unternehmensziele gelegen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Aussichten für das Spirituosengeschäft blieben attraktiv. In diesem Bereich seien die Briten marktführend./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 21:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

