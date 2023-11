Siemens schließt Rekord-Geschäftsjahr ab

Werbung







Der deutsche Mischkonzern aus München legte diesen Donnerstag seine Zahlen sowohl für sein abgelaufenes viertes Quartal als auch für das Geschäftsjahr vor. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten positiv und wird am Morgen knapp 5 % höher gehandelt als noch zum Vortag.



Das abgelaufene Geschäftsjahr des Unternehmens bietet vieles: Im Geschäftsjahr 2023 erreichte das Ergebnis und die Profitabilität einen bisher unerreichten Höchststand, während der Gewinn nach Steuern nahezu verdoppelt wurde. Daneben erzielte der Konzern im Geschäftsjahr 2023 erstmals einen Free Cash Flow über 10 Milliarden Euro und erhöht infolgedessen die Dividende für die Aktionäre von 4,25 Euro auf 4,70 Euro. Speziell im abgelaufenen Quartal betrug der Gewinn nach Steuern 1,9 Milliarden Euro und der Free Cash Flow stieg auf 4,1 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Quartal konnte besonders das Industrielle Geschäft überzeugen, dort konnte mit 3,4 Milliarden Euro ein Rekordwert erwirtschaftet werden.



Vorstandsvorsitzender Roland Busch bedankt sich vor allem nochmal bei der Belegschaft für ihr großes Engagement und betont ebenfalls die digitale und nachhaltige Transformation des Kundenstamms.











