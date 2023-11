Mercedes-Benz hat zusammen mit dem Partner MN8 Energy seinen ersten eigenen HPC-Standort in den USA eröffnet. Dieser befindet sich am Hauptsitz von Mercedes-Benz USA in Sandy Springs im Bundesstaat Georgia. Die Hardware kommt von ChargePoint. Nachdem bereits vor einigen Tagen ein "Charging Hub" von Mercedes in China eröffnet wurde (mit nur vier Ladepunkten und ohne Überdachung) handelt es sich bei dem Ladepark in Sandy Springs um einen der angekündigten ...

