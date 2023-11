Die Aktionäre der One Swiss Bank haben am Donnerstag die Dekotierung der Gesellschaft von der Schweizer Börse beschlossen.Genf - Die Aktionäre der One Swiss Bank haben am Donnerstag die Dekotierung der Gesellschaft von der Schweizer Börse beschlossen. Der Tagesordnungspunkt wurde von der ausserordentlichen Generalversammlung mit einem «Ja»-Anteil von 98,96 Prozent gutgeheissen. Noch deutlicher war was Mehr beim zweiten Antrag (99,46%), der die Auszahlung einer ausserordentlichen Dividende aus den Reserven verlangte.

