Dank des guten Ergebnisses im dritten Quartal plant der Energiekonzern EnBW weitere Investitionen in die Energiewende. Volkswagen präsentiert neues Kostensenkungsprogramm.Anzeige:Durch die zuletzt guten Ergebnisse hat der Karlsruher Energiekonzern EnBW (DE0005220008) beschlossen mehr in die beschleunigte Umsetzung der Energiewende zu investieren. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren pro Jahr etwa 4,5 Milliarden Euro in die Umsetzung der Energiewende fließen. Dabei werden 80 % der Summe in Deutschland mit Fokus auf Baden-Württemberg investiert. Der ...

