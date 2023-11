Klare Impulse gab es am Vormittag mangels entscheidender Konjunkturdaten nicht. Im Tagesverlauf wollen sich allerdings zahlreiche Notenbanker aus der EZB und der US-Notenbank Fed zu Wort melden.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag bei richtungslosem Handel kaum verändert. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0852 US-Dollar nach 1,0839 am Morgen. Zwischenzeitliche Kursausschläge waren nicht nachhaltig. Gegenüber dem Franken wird der Euro aktuell zu 0,9643 Franken nach 0,9629 im Frühgeschäft gehandelt. Das ergibt für das Währungspaar USD/CHF 0,8885 nach 0,8883 am Morgen.

