Die Erholung der europäischen Börsen ist am Donnerstag ins Stocken geraten. Börsianer sprechen von einer Konsolidierung nach den vorherigen Gewinnen.Paris / London - Die Erholung der europäischen Börsen ist am Donnerstag ins Stocken geraten. Der EuroStoxx 50 notierte am Mittag mit 4309,78 Punkten leicht im Minus. Der französische Cac 40 sank um 0,36 Prozent auf 7183,49 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,46 Prozent auf 7452,73 Punkte nachgab. Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades sprach von einer Konsolidierung nach den...

