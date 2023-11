Mit dem Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik nehmen auch die Herausforderungen zu, PV und Naturschutz zu verbinden. Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende will die verschiedenen Instrumente für eine einheitliche Strategie bündeln. Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) will in einem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben dazu beitragen, mehr Biodiversität in Solarparks zu erreichen. Wie die Institution mitteilte, nennt sich das Vorhaben "Solarenergie und Naturschutz: Mehr ...

