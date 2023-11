Das frühere Staatsratsgebäuder der DDR erhält eine PV-Anlage. Dabei gilt es auch den Denkmalschutz zu beachten. Auf dem einstigen Staatsratsgebäude der DDR in Berlin entsteht eine Photovoltaik-Anlage. Das teilte das Unternehmen Kraftwerk Renewable Power Solutions mit. In dem Gebäude ist heute die private Hochschule European School of Management and Technology (ESMT) untergebracht. Partner des Projektes seien die Eco.Projekt GmbH, Frankfurt am Main, und die Dachland Berlin GmbH. Die Spitzenleistung ...

