Der weltgrösste Flugzeughersteller Airbus ist bei den Bestellungen auf der Luftfahrtmesse in Dubai weit hinter seinem Rivalen Boeing zurückgeblieben.Dubai - Der weltgrösste Flugzeughersteller Airbus ist bei den Bestellungen auf der Luftfahrtmesse in Dubai weit hinter seinem Rivalen Boeing zurückgeblieben. Die arabische Fluggesellschaft Emirates bestellte beim US-Konzern Boeing 95 Grossraumjets - und brüskierte den europäischen Hersteller mit öffentlicher Kritik an den Antrieben des derzeit grössten Airbus-Modells A350-1000.

