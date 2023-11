Die von der Mutter (GALENICA) abgespaltete Online-Apotheke hat eine satte Korrektur hinter sich, die schwierig zu deuten ist. Die unklaren Bedingungen für das sog. E-Rezept deutscher Ärzte und Apotheken konnte von DOCMORRIS schlechter als vom holländischen Konkurrenten aufgefangen werden. Diese Aufarbeitung ist die Herausforderung für die nächsten zwei Jahre. 603 Mio. € Marktwert sind die Ausgangslage gegenüber dem Konkurrenten mit knapp 2,3 Mrd. €. Beide schreiben noch rot. Auf die Finanzierung kommt es mithin an. Inzwischen läuft das Comeback des Kurses von 28 auf bis 43 CHF in Zürich und 66/70 CHF werden von verschiedenen Banken avisiert. Die Finanzierung gilt als gesichert. Mehrere Kernaktionäre gehören dazu, die nach schweizerischer Art allesamt als Privatinvestoren auftreten. Damit ist ein evtl. Kapitalbedarf für Neuinvestitionen als sicher anzunehmen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 46! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 46 u. a.:- Die Gewinne in der Chemie brechen ein- LINDE ist nicht zu halten- BILFINGER liefert zum dritten Quartal ab- Die Amerikaner spielen auf die Zukunft und nicht auf den Zins- AMG: Der weltgrößte Verwerter von Raffinerieabfällen wurde rd. halbiert- Ist BIRKENSTOCK ein Investment wert?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info