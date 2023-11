© Foto: Charles Krupa/AP/dpa



Walmart übertraf am Donnerstag die Wall Street-Prognosen für das dritte Quartal. Die Aktie befindet sich seit Tagen auf Rekordjagd. Droht jetzt der Abverkauf?Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,53 US-Dollar, gegenüber den erwarteten 1,52 US-Dollar. Trotz eines Umsatzanstiegs auf 160,80 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen von 159,72 Milliarden US-Dollar übertraf, warnte der Einzelhandelsriese vor einer Verlangsamung der Verbraucherausgaben. Die Aktien von Walmart erreichten erst gestern ein neues Allzeithoch. Das zu verteidigen, scheint der Aktie nicht zu gelingen. Das Unternehmen prognostiziert für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 6,40 bis 6,48 US-Dollar, was leicht …