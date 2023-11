Der Rüstungskonzern Hensoldt hat am Donnerstag eine wichtige Genehmigung für sein "Pegasus"-Signalaufklärungssystem erhalten. Konkret ist ein kritischer Entwurfsprüfungsprozess ist erfolgreich abgeschlossen worden, was die Umsetzungsphase für das Projekt maßgeblich vorantreibt. Dennoch gibt die Hensoldt-Aktie am Donnerstag weiter nach.Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...