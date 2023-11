Im "Holiday Edition Threats Report", dem Bericht zur Bedrohung in der Weihnachtszeit, geht Visa davon aus, dass Kriminelle in der Weihnachtszeit neue Wege einschlagen werden, Verbraucherdaten zu missbrauchen und gibt Tipps und Tricks für sichere Transaktionen.

Visa Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungen, hat heute seinen "Holiday Edition Threats Report" veröffentlicht, der einen Anstieg der Betrugsaktivitäten bei Transaktionen mit oder ohne Karte (CP) in der Weihnachtszeit prognostiziert. Der neue Bericht identifiziert beliebte Betrugstaktiken, die zwischen November 2023 und Januar 2024 aufgrund der schnell wachsenden E-Commerce-Aktivitäten und persönlichen Ausgaben im Einzelhandel und Gastgewerbe erwartet werden. Darüber hinaus hat Visa heute eine Liste mit den zehn wichtigsten Verhaltensregeln für sicheres Einkaufen veröffentlicht.

Daten und Transaktionen aus der Vergangenheit zeigen, dass Kriminelle Verbraucher während der Weihnachtszeit betrügen. Tatsächlich zeigen Daten von Visa, dass die Betrugsraten in den wichtigsten Händlerkategorien, auf die Betrüger abzielen, im Jahr 2022 während der Weihnachtszeit um 11 höher waren als außerhalb der Weihnachtszeit und um 8 höher als im Vorjahr1. Der "Holiday Edition Threats Report" warnt davor, dass Kriminelle versuchen werden, das gesteigerte Interesse und die Eile der Verbraucher bei der Suche nach Schnäppchen und einzigartigen Geschenken auszunutzen. Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts lauten:

Digital Skimming: Mit der Zunahme des Online-Shoppings steigt auch die Chance für Betrüger, Kontodaten von eCommerce-Händlern zu ergaunern und zu Geld zu machen.

Mit der Zunahme des Online-Shoppings steigt auch die Chance für Betrüger, Kontodaten von eCommerce-Händlern zu ergaunern und zu Geld zu machen. Phishing und Social Engineering: Die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) im letzten Jahr ermöglicht es Kriminellen, hochgradig individuelle Phishing-Kampagnen zu erstellen, sodass es für Verbraucher schwieriger wird, Fälschungen zu erkennen. Die Betrüger erstellen ebenfalls Phishing-Websites, die oft Malvertising (bösartige Werbung) und andere illegale Suchmaschinenoptimierungstaktiken (SEO) auf Einzelhandels- oder Dienstleistungswebsites einsetzen, um Opfer anzulocken.

Die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) im letzten Jahr ermöglicht es Kriminellen, hochgradig individuelle Phishing-Kampagnen zu erstellen, sodass es für Verbraucher schwieriger wird, Fälschungen zu erkennen. Die Betrüger erstellen ebenfalls Phishing-Websites, die oft Malvertising (bösartige Werbung) und andere illegale Suchmaschinenoptimierungstaktiken (SEO) auf Einzelhandels- oder Dienstleistungswebsites einsetzen, um Opfer anzulocken. Geldautomat-/POS-Skimming: Mit der Zunahme der Besucherzahlen bei niedergelassenen Händlern und an Geldautomaten werden Betrüger wahrscheinlich Geldautomaten und POS-Terminals mit Skimming-Angriffen ins Visier nehmen.

Mit der Zunahme der Besucherzahlen bei niedergelassenen Händlern und an Geldautomaten werden Betrüger wahrscheinlich Geldautomaten und POS-Terminals mit Skimming-Angriffen ins Visier nehmen. OTP-Umgehung und Bereitstellungsbetrug: Visa identifizierte zahlreiche Versuche, OTPs zu umgehen, um Zugang zu Karteninhaberkonten zu erhalten. Bei dieser Methode werden den Opfern OTP-Vorlagen zugeschickt, die mit dem gewünschten Kauf in Verbindung zu stehen scheinen.

Visa identifizierte zahlreiche Versuche, OTPs zu umgehen, um Zugang zu Karteninhaberkonten zu erhalten. Bei dieser Methode werden den Opfern OTP-Vorlagen zugeschickt, die mit dem gewünschten Kauf in Verbindung zu stehen scheinen. Physischer Diebstahl: Kriminelle können versuchen, Zahlungskarten und/oder Telefone von ahnungslosen Verbrauchern in überfüllten Einzelhandelsgeschäften, Einkaufszentren oder auf Parkplätzen zu stehlen.

"Betrüger bereiten sich das ganze Jahr über auf die Weihnachtseinkaufssaison vor. Sie nutzen die erhöhte Aktivität und die Tatsache aus, dass Verbraucher auf der Suche nach dem perfekten Geschenk unvorsichtig sind", sagt Paul Fabara, Chief Risk Officer bei Visa. "Wir haben uns bei Visa der Sicherheit und Zuverlässigkeit verschrieben und versprechen, Bedrohungen rund um die Uhr zu überwachen, auch während der geschäftigsten Zeit des Jahres. Die Verbraucher können in dieser Weihnachtszeit beruhigt sein, denn das Expertenteam von Visa arbeitet rund um die Uhr, um Betrug zu verhindern.

10 Gewohnheiten, die Verbrauchern helfen, sicher einzukaufen

Visas 10 Gewohnheiten für eine gute Sicherheitshygiene können Verbrauchern, die in dieser Weihnachtssaison einkaufen wollen, als Leitfaden dienen, wie sie sich am besten schützen können. Zu den Highlights der Tipps von Visa gehören:

Überprüfen Sie den Ruf und die Echtheit der Händler: Bleiben Sie bei vertrauenswürdigen Händlern, die Sie gut kennen. Wenn Sie einen Kauf in einem Shop in Erwägung ziehen, den Sie nicht kennen, stellen Sie Nachforschungen an, um den Ruf und die Echtheit des Shops zu überprüfen.

Bleiben Sie bei vertrauenswürdigen Händlern, die Sie gut kennen. Wenn Sie einen Kauf in einem Shop in Erwägung ziehen, den Sie nicht kennen, stellen Sie Nachforschungen an, um den Ruf und die Echtheit des Shops zu überprüfen. Sichern Sie Ihre personenbezogenen Daten: Vergewissern Sie sich, dass die Website eine sichere Technologie verwendet. Wenn Sie zur Kasse gehen, sollte die Adresse der Website mit "https://" beginnen. Das "s" steht für sicher und bedeutet, dass Ihre Daten verschlüsselt und über eine sichere Verbindung gesendet werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Website eine sichere Technologie verwendet. Wenn Sie zur Kasse gehen, sollte die Adresse der Website mit "https://" beginnen. Das "s" steht für sicher und bedeutet, dass Ihre Daten verschlüsselt und über eine sichere Verbindung gesendet werden. Vermeiden Sie beim Einkaufen öffentliche W-LAN-Netze: Öffentliche WLAN-Netzwerke sind häufig ungesichert, was es Hackern leichter macht, Ihre Daten zu stehlen. Verwenden Sie immer eine sichere, private Internetverbindung, wenn Sie Einkäufe tätigen.

Öffentliche WLAN-Netzwerke sind häufig ungesichert, was es Hackern leichter macht, Ihre Daten zu stehlen. Verwenden Sie immer eine sichere, private Internetverbindung, wenn Sie Einkäufe tätigen. Hüten Sie sich vor Angeboten, die zu gut sind, um wahr zu sein: Angebote auf Websites und in ungebetenen E-Mails klingen oft zu gut, um wahr zu sein, insbesondere extrem niedrige Preise für schwer erhältliche Artikel. Verbraucher sollten bei solchen Angeboten misstrauisch sein.

Bei Visa haben Sicherheit und Zuverlässigkeit das ganze Jahr über höchste Priorität. In den letzten fünf Jahren investierte das Unternehmen mehr als 10 Milliarden Dollar in Technologie, unter anderem um Betrug einzuschränken und die Netzwerksicherheit zu erhöhen. Mehr als tausend engagierte Spezialisten schützen das Netzwerk von Visa vor Malware, Zero-Day-Angriffen und Insider-Bedrohungen 24 x 7 x 365. Tatsächlich hat Visa in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 dazu beigetragen, Betrugsfälle in Höhe von 30 Milliarden Dollar proaktiv zu verhindern, sodass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie dem Risiko einer potenziell betrügerischen Transaktion ausgesetzt sind. Wir ermutigen Verbraucher, in dieser Saison wachsam zu sein und darüber nachzudenken, wo sie einkaufen und mit wem sie ihre Daten teilen, um diese sicher zu halten.

1 Zu den wichtigsten Händlerkategorien gehören Heimwerkerbedarf, Telekommunikation, Business to Business, Gesundheitspflege, Automobilbranche, Unterhaltung, Bildung und Regierung, Unterkünfte, Versicherungen, Fluggesellschaften sowie Drogerien und Apotheken.

