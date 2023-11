Die Rewe Group ist am Mittwochabend auf dem Handelskongress in Berlin mit dem Deutschen Handelspreis 2023 in der Kategorie "Großunternehmen" ausgezeichnet worden. Der Deutsche Handelspreis, der seit 2002 jährlich vom Handelsverband Deutschland (HDE) verliehen wird, ist die wichtigste Auszeichnung der Branche und würdigt besondere unternehmerische Leistungen im Umfeld...

Den vollständigen Artikel lesen ...