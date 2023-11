Die Frau war israelischen Angaben zufolge am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas in Israel aus dem Grenzort Beeri entführt worden.Gaza / Tel Aviv - Fast sechs Wochen nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel haben Soldaten nahe dem Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen die Leiche einer Geisel geborgen. Die tote Frau sei in einem Nebengebäude des Hospitals entdeckt, nach Israel gebracht und identifiziert worden, teilte Israels Militär am Donnerstag mit. Die Frau war demnach am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas in...

