Der Auftragsbestand ist mit 335,1 Millionen "extrem stark" und liegt nochmals 17 Prozent über dem Vorjahr.Zürich - Der Maschinenbauer Klingelnberg hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende September) trotz eines Umsatzrückgangs das Ergebnis deutlich verbessert. Auch der Blick in die Zukunft bleibt positiv. Der Umsatz sank im ersten, üblicherweise schwächeren, Halbjahr um 23,8 Prozent auf 105,4 Millionen Euro, teilte Klingelnberg am Freitag mit. Im Vorjahr waren die Umsätze durch...

