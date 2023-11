Bei Alibaba hagelt es schlechte Nachrichten. Neben den Quartalszahlen überraschte das Unternehmen mit der Absage von zwei wichtigen Börsengängen und geplanten Aktienverkäufen von Jack Ma. Apple öffnet sich. In einem überraschenden Schritt kündigte das Unternehmen die Adaption des neuen Rich Communication Services Standards ab kommendem Jahr an. Nachbörslicher Kursrutsch auch bei Applied Materials. Die Zahlen stimmen, aber das US-Justizministerium hat den Halbleiterausrüster ins Visier genommen.Der Aktienhandel in Asien neigt am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...