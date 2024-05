Applied Materials zeigt sich an der Wall Street besonders stark, mit einer durchschnittlichen Broker-Empfehlung (ABR) von 1,71, die nahelegt, in die Aktie zu investieren. Die Empfehlung, die sich auf den Meinungen von 31 Brokerfirmen stützt, rangiert zwischen "Strong Buy" und "Buy". Besonders aussagekräftig ist dabei, dass von diesen Empfehlungen 20 ein "Strong Buy" und zwei ein "Buy" sind. Trotz dieser positiven Signale warnen Experten davor, sich allein auf solche Broker-Empfehlungen zu verlassen, da diese oft durch Eigeninteressen der Brokerfirmen beeinflusst sind und Anleger in die Irre führen könnten. Effektiver kann es sein, diese Broker-Empfehlungen zu nutzen, um die eigene Recherche zu validieren oder als Indikator, der sich in der Vergangenheit als verlässlich erwiesen hat.

