ServiceNow, die Spezialistin für digitale Arbeitsabläufe, hat eine umfangreiche Erweiterung seines Portfolios an generativer KI für den Now Assist vorgestellt.Zürich - ServiceNow, die Spezialistin für digitale Arbeitsabläufe, hat eine umfangreiche Erweiterung seines Portfolios an generativer KI für den Now Assist vorgestellt. Now Assist in Virtual Agent, Flow Generation und Now Assist for FSM sind die neuesten leistungsstarken GenAI-Lösungen, die eine grundlegende Transformation der Arbeitsweise und eine Steigerung der Produktivität ermöglichen.

