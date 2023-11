Der DAX verbuchte gestern seinen vierten Gewinntag in Folge. Im Laufe des Handels ging ihm jedoch etwas die Luft aus. Er schloss in der Nähe seines Tagestiefs bei 15.786 Punkte. Der Zugewinn betrug 0,24 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der ...