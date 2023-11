Am Donnerstag fand im Zürcher Hallenstadion der Digital Economy Award statt. Zehn Gewinnerinnen und Gewinner in sechs Kategorien wurden ausgezeichnet.Zürich - Am Donnerstag fand im Zürcher Hallenstadion der Digital Economy Award statt. Zehn Gewinnerinnen und Gewinner in sechs Kategorien wurden ausgezeichnet. Der diesjährige Event brachte zehn Gewinnerinnen und Gewinner in sechs verschiedenen Award-Kategorien hervor. Zu den Gewinnerinnen gehören sowohl Firmen und Organisationen als auch Einzelpersonen aus der ganzen Schweiz.

Den vollständigen Artikel lesen ...