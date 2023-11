Im sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Gesamtproduktion von Juli bis September 2023 zur Vorjahresperiode um 1,6 Prozent.Neuenburg - Die Schweizer Industrie hat im dritten Quartal zum Wachstum zurückgefunden. So ist die Produktion nach einem Rücksetzer im zweiten Jahresviertel nun wieder angestiegen. Auch die Umsätze lagen über dem Vorjahreswert. Im sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Gesamtproduktion von Juli bis September 2023 zur Vorjahresperiode um 1,6 Prozent...

