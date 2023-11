In einem neuen wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie.von pv magazine Global Der Chinese Module Marker (CMM), der OPIS-Benchmark für Mono-PERC-Module aus China, und die Topcon-Modulpreise erreichten in dieser Woche einen weiteren historischen Tiefstand. Sie fielen den OPIS-Daten zufolge um 0,008 US-Dollar pro Wattpeak und 0,002 US-Dollar pro Wattpeak auf 0,130 respektive 0,140 US-Dollar pro Wattpeak. Die schwache Marktstimmung und die schwache Exportnachfrage ...

