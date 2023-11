Der EuroStoxx50 notierte am späten Vormittag mit 4341,90 Punkten 0,92 Prozent im Plus.Paris / London - Die Erholung der europäischen Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Der EuroStoxx50 notierte am späten Vormittag mit 4341,90 Punkten 0,92 Prozent im Plus. Er steuert damit auf ein Wochenplus von über drei Prozent zu. Der französische Cac 40 zog am Freitag um ein Prozent auf 7240 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 1,02 Prozent auf 7486,82 Punkte kletterte.

