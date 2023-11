Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) will an einer 5 MW-Wasserstoff-Pilotanlage in Namibia zusammen mit Partnern die Materialverträglichkeit bei der Elektrolyse prüfen. Die Beteiligten erhoffen sich so wichtige Erkenntnisse für das Upscaling von Wasserstoffproduktionsanlagen. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) arbeitet bei grünem Wasserstoff künftig mit Partnern in Namibia zusammen. Dort planen auch deutsche Unternehmen die Produktion des Gases. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...