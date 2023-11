Der Markt für Abnehmmittel wächst rasant, die Aktien steigen und steigen. Novo Nordisk ist der Top-Akteur, Eli Lilly den Dänen dicht auf den Fersen. Mit Astrazeneca will nun ein weiterer Akteur angreifen.Abnehmpräparate versprechen Milliardenumsätze. Kein anderes Medikament hat in diesem Zusammenhang in diesem Jahr so großes Aufsehen erregt wie die Fett-weg-Spritze Wegovy von Novo Nordisk. Experten erwarten, dass der Markt mit Abnehmmitteln in Zukunft sogar noch stärker boomen wird. In zwölf Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...