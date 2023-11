Es handelt sich dabei um die Windparkvorhaben "Parc éolien de la Montagne-de-Buttes" im Kanton Neuenburg und "Parc éolien de la Montagne de Tramelan" im Kanton Bern.Lausanne - Das Bundesgericht hat Beschwerden zu zwei in den Kantonen Bern und Neuenburg geplanten Windparks in den wesentlichen Punkten abgewiesen. Die Projekte sehen insgesamt 27 Windkraftanlagen vor. Es handelt sich dabei um die Windparkvorhaben «Parc éolien de la Montagne-de-Buttes» im Kanton Neuenburg und «Parc éolien de la Montagne de Tramelan» im Kanton Bern. Das Bundesgericht hat dazu am...

Den vollständigen Artikel lesen ...