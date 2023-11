Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SoWiTec group GmbH ("SOWITEC"), Obergesellschaft der SoWiTec-Gruppe, hat am 25.10.2023 die Inhaber ihrer noch mit 7,634 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBZ21/ WKN A2NBZ2) zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufgerufen, die allerdings nicht beschlussfähig war, da das Anwesenheitsquorum von 50% nicht erreicht wurde, so die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...