Das über weite Strecken schwierige Börsenjahr 2023 könnte für viele Marktteilnehmer doch noch relativ versöhnlich enden. Denn der DAX hat am Ende einer bereits starken Woche noch einmal einen Zahn zugelegt. So kletterte der deutsche Leitindex bis zum frühen Freitagnachmittag um weitere 0,87 Prozent auf 15 924,24 Punkte.Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG schrieb: "Die verspätete Herbstrally kommt nun richtig in Fahrt." Der sich weiter aufhellende Optimismus und die nachlassende Zinsangst ...

