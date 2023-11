The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.11.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2023



ISIN Name

AU000000DCN6 DACIAN GOLD LTD

AU000000IHL8 INCANNEX HEALTHCARE LTD.

CH0022237009 OPENLIMIT HLDG INH. SF-30

GB00BFX0ZN92 NANOSYNTH GROUP LS-,0001

GB00B3TQCK30 INSTEM PLC LS -,10

US2939041081 ENZON PHARMACEUT. DL-,01

US5414401035 LOGIQ INC. DL-,01

US9855101062 YELLOW CORP. DL ,-01

