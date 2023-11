Familienunternehmen zelebriert die Arbeitsplatzkultur

Es darf gratuliert werden, denn Bacardi, das weltweit größte privat geführte internationale Spirituosenunternehmen, feiert sein Debüt auf der Liste "World's Best Workplaces im Jahr 2023", präsentiert von Great Place To Work® und Fortune Magazine, wo es Platz 18 belegt.

Aus den Organisationen, die an der Mitarbeiterbefragung von Great Place To Work teilgenommen haben, wurden globale Führungskräfte ausgewählt, die die Stimmen von 14,8 Millionen Mitarbeitern weltweit vertreten. Die 25 besten Arbeitgeber der Welt zeichneten sich durch die Schaffung weltweit außergewöhnlicher Mitarbeitererfahrungen, vertrauensvoller Beziehungen und Arbeitsplätze aus, die für alle fair und gleich sind.

"Als Familienunternehmen in der siebten Generation sind wir traditionell furchtlos. Wir respektieren einander wie in einer Familie und führen mit einer Gründermentalität", sagt Scott Northcutt, SVP Global Human Resources. "Wir sind so stolz darauf, dass Andere anerkennen, was wir so gut wissen dass Bacardi ein besonderer Ort ist und unsere Kultur die Quelle unserer Kraft."

Mehr als 9.000 Menschen bilden die weltweite Belegschaft von Bacardi und bei der Arbeit werden sie als Primos und nicht als Angestellte bezeichnet. Primos, was auf Spanisch Cousins bedeutet, ist eine Anspielung auf das lateinamerikanische Erbe und das Familienunternehmen, das Teil der DNA des Unternehmens ist. Das Bacardi-Portfolio umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter einige der bekanntesten Namen der Branche wie BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Vodka und viele mehr.

Diese Anerkennung folgt auf andere aktuelle Auszeichnungen für Bacardi als Arbeitsplatz, darunter:

Forbes 2023: Die weltweit besten Unternehmen für Frauen

Beste Arbeitsplätze in Europa

Beste Arbeitsplätze in Lateinamerika und der Karibik

und Great Place to Work®-Zertifizierung an 50 Bacardi-Standorten

Great Place To Work ist der einzige Unternehmenskulturpreis weltweit, bei dem die Gewinner auf der Grundlage der fairen Behandlung von Mitarbeitern ausgewählt werden. Unternehmen werden anhand ihrer Fähigkeit beurteilt, eine großartige Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die über Rasse, Geschlecht, Alter, Behinderungsstatus und andere Aspekte der Mitarbeiteridentität und der beruflichen Position hinweg reicht.

"Ein globaler Arbeitgeber zu sein bringt eine enorme Verantwortung gegenüber den Menschen und dem Planeten mit sich", sagt Michael C. Bush, CEO von Great Place To Work. "Diese außergewöhnlichen Unternehmen leisten einen unglaublichen Beitrag, indem sie ihre Mitarbeiter unterstützen und für gerechtere, sicherere und gesündere Gemeinschaften auf der ganzen Welt kämpfen. Wenn Sie Menschen befähigen, zielgerichtet zu arbeiten, werden Sie mit Innovation und Leistung belohnt und tragen dazu bei, eine bessere Welt für uns alle zu schaffen."

Die Liste der Fortune World's Best Workplaces ist hart umkämpft. Great Place To Work, die globale Autorität für Arbeitsplatzkultur, hat die Liste anhand strenger Analysen und vertraulicher Mitarbeiter-Feedbacks ausgewählt. Es wurden nur Unternehmen berücksichtigt, die Great Place To Work Certified organisatorisch bereits angehörten.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte privat geführte internationale Spirituosenunternehmen, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Vodka, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100 Blaue Agave Tequila und andere führende und aufstrebende Marken, darunter WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, D'USSÉ® Cognac, ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey und ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 161 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit etwa 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und Territorien und vertreibt seine Marken auf mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram oder X.

Über die Fortune World's Best Workplaces

Great Place To Work wählte die besten Arbeitgeber der Welt aus, indem es vertrauliche Umfrageantworten von 6,2 Millionen Mitarbeitern weltweit von Great Place To Work-zertifizierten Organisationen sammelte und analysierte. Bewertet werden Organisationen hinsichtlich ihrer Bemühungen, großartige Arbeitsplätze zu schaffen und Menschen und Gemeinschaften in mehreren Ländern auf der ganzen Welt positiv zu beeinflussen. Unternehmen müssen im Jahr 2022 oder Anfang 2023 auf mindestens fünf Best Workplaces-Listen in Asien, Europa, Lateinamerika, Afrika, Nordamerika oder Australien aufgeführt sein und weltweit mindestens 5.000 Mitarbeiter beschäftigen, davon 40 außerhalb des Landes ihres Hauptsitzes. Erfahren Sie hier die vollständige Methodik. Um berücksichtigt zu werden, müssen Unternehmen den Great Place To Work Trust Index Survey verwenden. Wenn Sie sich einen Platz auf dieser Liste im nächsten Jahr ergattern möchten, beginnen Sie hier.

Über Great Place To Work

Great Place To Work ist die globale Autorität für Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 wurden mehr als 100 Millionen Mitarbeiter weltweit befragt und anhand dieser tief reichenden Erkenntnisse wurde definiert, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht: Vertrauen. Die Umfrageplattform für Mitarbeiter vermittelt Führungskräften das Feedback, die Echtzeitberichte und Erkenntnisse, die sie benötigen, um datengestützte Personalentscheidungen zu treffen. Alles, was wir tun, ist an dem Ziel orientiert, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir allen Organisationen dabei helfen, zu großartigen Arbeitsplätzen für alle zu werden.

